अमिताभ का नाम 'इन्कलाब' रखने वाले थे पिता, भाई अजिताभ बच्चन ने सुनाई सरनेम की कहानी

खुलासा ये है अमिताभ के सरनेम के पीछे की कहानी अजिताभ ने हाल ही में बताया, "मेरी मां अमिताभ को बच्चनवा किधर है? कहकर बुलाती थीं। मेरे पिताजी (हरिवंश राय बच्चन) ये अच्छा लगा और उन्होंने इसे अपने लेखन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।" बच्चन का मतलब हिंदी में बच्चे जैसा होता है। अजिताभ ने बताया कि बाबूजी की कलम का ये नाम फिर उनकी पारिवारिक पहचान में तब्दील हो गया। उनके मुताबिक, जब अमिताभ को स्कूल में दाखिल करवाया तो उनका सरनेम बच्चन लिखवाया गया था।

बयान अमिताभ के नाम पर किया ये खुलासा अजिताभ बोले, "पिताजी ने अपनी जाति से जुड़ा सरनेम श्रीवास्तव हटा दिया और इस पहले ने एक नई पारिवारिक विरासत की शुरुआत की।" अजिताभ ने ये भी कहा, "अमिताभ मुझसे 5 साल बड़े थे और पिताजी उनका नाम इन्कलाब रखना चाहते थे, क्योंकि वो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेरा नाम आजाद रखा जाना था। मैं आजाद भारत में पैदा हुआ था। मेरी बेटी, जो चित्रकार हैं, उसने 'इन्कलाब' और 'आजाद' से प्रेरित होकर पेंटिंग भी बनाई है।"

लोकप्रियता अमिताभ का नाम बना उनकी पहचान आखिरकार अमिताभ ही औपचारिक रूप से 'बच्चन' सरनेम का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने, एक ऐसा नाम जो तब से हिंदी सिनेमा का पर्याय बन गया है। आज 82 वर्ष की उम्र में भी अमिताभ इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक हैं। अमिताभ लंबे समय से चल रहे क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को भी होस्ट करते आ रहे हैं। जल्द ही उन्हें प्रभास के साथ फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में देखा जाएगा।