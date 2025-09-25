अमिताभ का नाम 'इन्कलाब' रखने वाले थे पिता, भाई अजिताभ बच्चन ने सुनाई सरनेम की कहानी
क्या है खबर?
जब बात बच्चन परिवार की आती है तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन या ऐश्वर्या की चर्चा होती है। अमिताभ भी अक्सर अपने परिवार के इन्हीं सदस्यों की बात करते हैं या फिर मां और बाबूजी की। उन्हें छोटे भाई अजिताभ के बारे में बहुत कम बातें करते हुए देखा गया है। हालांकि, अजिताभ अब फिर सुर्खियाें में हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ का नाम इन्कलाब रखने वाले थे।
खुलासा
ये है अमिताभ के सरनेम के पीछे की कहानी
अजिताभ ने हाल ही में बताया, "मेरी मां अमिताभ को बच्चनवा किधर है? कहकर बुलाती थीं। मेरे पिताजी (हरिवंश राय बच्चन) ये अच्छा लगा और उन्होंने इसे अपने लेखन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।" बच्चन का मतलब हिंदी में बच्चे जैसा होता है। अजिताभ ने बताया कि बाबूजी की कलम का ये नाम फिर उनकी पारिवारिक पहचान में तब्दील हो गया। उनके मुताबिक, जब अमिताभ को स्कूल में दाखिल करवाया तो उनका सरनेम बच्चन लिखवाया गया था।
बयान
अमिताभ के नाम पर किया ये खुलासा
अजिताभ बोले, "पिताजी ने अपनी जाति से जुड़ा सरनेम श्रीवास्तव हटा दिया और इस पहले ने एक नई पारिवारिक विरासत की शुरुआत की।" अजिताभ ने ये भी कहा, "अमिताभ मुझसे 5 साल बड़े थे और पिताजी उनका नाम इन्कलाब रखना चाहते थे, क्योंकि वो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेरा नाम आजाद रखा जाना था। मैं आजाद भारत में पैदा हुआ था। मेरी बेटी, जो चित्रकार हैं, उसने 'इन्कलाब' और 'आजाद' से प्रेरित होकर पेंटिंग भी बनाई है।"
लोकप्रियता
अमिताभ का नाम बना उनकी पहचान
आखिरकार अमिताभ ही औपचारिक रूप से 'बच्चन' सरनेम का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने, एक ऐसा नाम जो तब से हिंदी सिनेमा का पर्याय बन गया है। आज 82 वर्ष की उम्र में भी अमिताभ इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक हैं। अमिताभ लंबे समय से चल रहे क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को भी होस्ट करते आ रहे हैं। जल्द ही उन्हें प्रभास के साथ फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में देखा जाएगा।
परिचय
अजिताभ बच्चन कौन हैं?
अजिताभ ने अपने अमिताभ को स्टार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमिताभ ने भले ही एक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन उसे पूरा अजिताभ ने किया। वह निर्माताओं और निर्देशकों को अमिताभ की तस्वीरें भेजा करते थे। अजिताभ हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे। पिछली बार वो अमिताभ के साथ उनके नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म 'द आर्चीज' के प्रीमियर पर साथ नजर आए थे। अजिताभ ने बॉलीवुड की दुनिया से परे अपना बिजनेस किया और खूब नाम कमाया।