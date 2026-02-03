'गोलमाल 5' में नजर आएंगी करीना कपूर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kareenafc)

'गोलमाल 5' में करीना कपूर की वापसी पक्की, रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी 'पलटन' तैयार

लेखन नेहा शर्मा 03:48 pm Feb 03, 202603:48 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म में करीना कपूर की वापसी पक्की हो गई है, जो एक बार फिर अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इस बार रोहित शेट्टी ने अक्षय कुमार को भी इस फिल्म से जोड़कर एक बड़ा कास्टिंग धमाका किया है। अजय, अक्षय और करीना जैसे सितारों के साथ 'गोलमाल 5' की ये पलटन अब तक की सबसे बड़ी टीम मानी जा रही है।