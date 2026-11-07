करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की 'दायरा' नेटफ्लिक्स पर मचाएगी धमाल, सामने आई रिलीज की तारीख

करीना की ये फिल्म 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ये फिल्म एक चौंकाने वाले बलात्कार और हत्या के मामले के इर्द-गिर्द घूमती है।

कहानी में दोनों पुलिस अधिकारी मुख्य हैं, जिनके न्याय को लेकर अलग-अलग विचार हैं। दोनों के रास्ते एक कथित एनकाउंटर के बाद टकराते हैं और फिल्म की कहानी और रोचक होती जाती है।

सिनेमाघरों में तो फिल्म को दर्शक नहीं मिले। अब देखना होगा कि OTT पर इसे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।