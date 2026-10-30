रघुबीर यादव को 'हुंकार' की शूटिंग से एक रात पहले पड़ा दिल का दौरा, निर्देशक करण कपाड़िया ने किया खुलासा

रघुबीर यादव को 'हुंकार' की शूटिंग से एक रात पहले पड़ा दिल का दौरा, निर्देशक करण कपाड़िया ने किया खुलासा
निर्देशक करण कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में हाल ही में बताया कि अभिनेता रघुबीर यादव को वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' के एक अहम सीन की शूटिंग से ठीक एक रात पहले हार्ट अटैक आया था। इस घटना के बाद भी यादव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो सीन इतना दमदार था कि उसे शूट करने का अनुभव उनके लिए बेहद यादगार रहा। उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आया था।
आस्था, सत्ता और न्याय के टकराव की कहानी है 'हुंकार: द रोर'
ये सीरीज आस्था, सत्ता और न्याय के बीच के रिश्तों को दिखाती है। इसकी कहानी 17 साल की मीनू रावत (अनीत पड्डा) से शुरू होती है, जो एक आध्यात्मिक गुरु पर आरोप लगाती है। इसके बाद मामले की जांच होती है और कोर्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है। सीरीज में फातिमा सना शेख एसीपी जसलीन सिंह सोइन के किरदार में हैं, वहीं मोहम्मद जीशान अय्यूब, राम कपूर और अर्जुन माथुर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका निर्देशन करण डी कपाड़िया और नित्या मेहरा ने किया है। 'हुंकार: द रोर' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।