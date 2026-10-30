रघुबीर यादव को 'हुंकार' की शूटिंग से एक रात पहले पड़ा दिल का दौरा, निर्देशक करण कपाड़िया ने किया खुलासा

ये सीरीज आस्था, सत्ता और न्याय के बीच के रिश्तों को दिखाती है। इसकी कहानी 17 साल की मीनू रावत (अनीत पड्डा) से शुरू होती है, जो एक आध्यात्मिक गुरु पर आरोप लगाती है। इसके बाद मामले की जांच होती है और कोर्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है। सीरीज में फातिमा सना शेख एसीपी जसलीन सिंह सोइन के किरदार में हैं, वहीं मोहम्मद जीशान अय्यूब, राम कपूर और अर्जुन माथुर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका निर्देशन करण डी कपाड़िया और नित्या मेहरा ने किया है। 'हुंकार: द रोर' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।