करण जौहर ने आर. एन. काओ बायोपिक को दोबारा शुरू किया, खुलेंगे भारत की जासूसी के सबसे बड़े राज

निर्माता करण जोहर भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी आर.ए.डब्ल्यू. (RAW) के संस्थापक रामेश्वर नाथ काओ की जिंदगी पर एक बायोपिक बना रहे हैं।

यह फिल्म नितिन गोखले की किताब 'आर.एन. काओ: जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर आधारित है। फिल्म 11 अगस्त, 2028 को रिलीज होगी, जो आर.ए.डब्ल्यू. के 60 साल पूरे होने के मौके पर आएगी।

इस फिल्म में दर्शक देखेंगे कि भारत की जासूसी एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इसकी क्या गुप्त भूमिका थी।