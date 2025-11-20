LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'जुमांजी 3' से पहला पोस्टर जारी, ड्वेन जॉनसन की जंगली दुनिया स्वागत के लिए तैयार
'जुमांजी 3' से पहला पोस्टर जारी, ड्वेन जॉनसन की जंगली दुनिया स्वागत के लिए तैयार
'जुमांजी 3' का पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jumanjimovie)

'जुमांजी 3' से पहला पोस्टर जारी, ड्वेन जॉनसन की जंगली दुनिया स्वागत के लिए तैयार

लेखन ज्योति सिंह
Nov 20, 2025
10:05 am
क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जुमांजी 3' का इंतजार जल्द खत्म होगा। निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है, जिसे देख लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान जेक कासडन ने संभाली है। दावा है कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। जिन लोगों ने 'जुमांजी' की पहली और दूसरी किस्त देखी है, उन्होंने तीसरी किस्त के पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी शुरू कर दी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

प्रतिक्रिया

'जुमांजी 3' के पोस्टर पर बरसा लोगों का प्यार

'जुमांजी 3' के आधिकारिक पोस्टर रिलीज के साथ कैप्शन दिया गया, 'देखो कौन छूटा है#JumanjiMovie।' तस्वीर में केविन हार्ट, ड्वेन जॉनसन, करेन गिलन और जैक ब्लैक पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'इसे जुमांजी द फाइनल बॉस कहें!' दूसरे ने लिखा, 'फिर से असली दुनिया में वापसी!!!' एक अन्य ने लिखा, 'वे वास्तविक दुनिया में आ गए हैं...' बता दें कि 'जुमांजी 3' 2026 में क्रिसमस पर रिलीज हाेने को तैयार है।