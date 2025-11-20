'जुमांजी 3' का पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jumanjimovie)

'जुमांजी 3' से पहला पोस्टर जारी, ड्वेन जॉनसन की जंगली दुनिया स्वागत के लिए तैयार

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am Nov 20, 202510:05 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जुमांजी 3' का इंतजार जल्द खत्म होगा। निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है, जिसे देख लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। फिल्म के निर्देशन की कमान जेक कासडन ने संभाली है। दावा है कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। जिन लोगों ने 'जुमांजी' की पहली और दूसरी किस्त देखी है, उन्होंने तीसरी किस्त के पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी शुरू कर दी है।