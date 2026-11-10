करण जौहर ने रश्मिका और विजय की आलोचना पर मुंहतोड़ जवाब दिया

रश्मिका-विजय की आलोचना करने वालों पर भड़के करण जौहर, पूछा- तुम क्या काउंसलर हो?

लेखन ज्योति सिंह 08:16 pm Nov 10, 202608:16 pm

क्या है खबर?

करण जौहर ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का समर्थन किया है। उन्होंने लोगों पर कपल के रिश्ते को जज करने और इससे भी ज्यादा, उनके परिवारों को इस चर्चा में घसीटने के लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई। फिल्ममेकर ने सवाल किया कि लोग क्यों मानते हैं कि उन्हें यह तय करने का हक है कि एक कपल को अपने रिश्ते में कैसा बर्ताव करना चाहिए। बता दें, रश्मिका और विजय हाल ही में 'कॉफी विद करण 9' में पहुंचे थे।