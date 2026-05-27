करण जौहर ने इस वजह से ठुकराया धर्मा प्रोडक्शन का IPO

करण चलाते हैं एक ज्वैलरी ब्रांड

करण ने यह भी बताया कि धर्मा प्रोडक्शंस उनके लिए कितना निजी है। उन्होंने बताया कि जब सौदे के दौरान 'एग्जिट क्लॉज' पर बात हुई, तब वे काफी नाराज हो गए थे।

उन्होंने कहा, 'मैं क्यों जाऊं? यह मेरा जुनून है। मैं फिल्म सेट पर ही मरना चाहता हूं।'

फिल्मों के अलावा, करण 'टीयानी' नाम का एक ज्वैलरी ब्रांड भी चलाते हैं, जो अपनी अंगूठियों के लिए जाना जाता है। ये अंगूठियां शाही दिखती हैं और जेब पर भी भारी नहीं पड़तीं।