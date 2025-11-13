नए जमाने की 'कुछ कुछ होता है' में इन कलाकारों को लेते करण जौहर, बताए नाम
क्या है खबर?
बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में शामिल 'कुछ कुछ होता है' आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल मुख्य किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म की रिलीज को 25 साल पूरे हो चुके हैं। करण जौहर ने 'कुछ कुछ होता है' के रीमेक पर बात की है। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में बनने वाली इस फिल्म में वह नेपो किड पर दांव लगाना चाहेंगे।
सितारे
इन सितारों के साथ फिल्म करना चाहेंगे करण
सानिया मिर्जा के साथ बातचीत में करण ने बताया कि आधुनिक युग वाली 'कुछ कुछ होता है' में आलिया भट्ट अंजलि का किरदार निभा सकती हैं। रणवीर सिंह राहुल और अनन्या पांडे टीना का किरदार निभा सकती थीं, जिसे रानी ने निभाया था। करण ने मजाकिया लहजे में कहा कि टीना का किरदार आसानी ने जाह्नवी कपूर या सारा अली खान को भी मिल सकता है। फिल्म निर्माता ने उन्हें 'नेपो बेबीज' पीढ़ी का हिस्सा बताया।
नेपोटिज्म
करण ने नेपोटिज्म पर बात की
करण को सोशल मीडिया पर कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि वह नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। इस उन्होंने स्पष्ट किया कि मशहूर माता-पिता के कहने पर उन्होंने कभी किसी को कास्ट नहीं किया। करण ने यह भी कहा कि उन्होंने नेपो किड को अपने सामने बड़ा होते देखा है। कभी किसी के माता-पिता ने उन्हें फोन नहीं किया। वह खुद सामने से फोन करते हैं। निर्माता ने बताया कि कई बार अभिनेताओं ने उनके प्रस्ताव ठुकराए हैं।