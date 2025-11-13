नए जमाने की 'कुछ कुछ होता है' में इन कलाकारों को लेते करण जौहर, बताए नाम

नेपोटिज्म

करण ने नेपोटिज्म पर बात की

करण को सोशल मीडिया पर कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि वह नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। इस उन्होंने स्पष्ट किया कि मशहूर माता-पिता के कहने पर उन्होंने कभी किसी को कास्ट नहीं किया। करण ने यह भी कहा कि उन्होंने नेपो किड को अपने सामने बड़ा होते देखा है। कभी किसी के माता-पिता ने उन्हें फोन नहीं किया। वह खुद सामने से फोन करते हैं। निर्माता ने बताया कि कई बार अभिनेताओं ने उनके प्रस्ताव ठुकराए हैं।