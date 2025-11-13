क्या अजय देवगन 'मस्ती 4' में कैमियो करते नजर आएंगे? सामने आई ये जानकारी

कैमियो

'मस्ती 4' में हो सकता है अजय का कैमियो

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े सूत्र ने कहा, "अजय 'मस्ती 4' के एक दृश्य में नजर आ रहे हैं। यह एक मजेदार सीक्वेंस है, जो अजय और इस फ्रैंचाइजी के प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट होगा। उम्मीद है कि वह फिल्म के आखिर में नजर आएंगे।" सूत्र ने कहा, "निर्माताओं को एहसास हुआ कि अजय को फ्रैंचाइजी में वापस लाने का एक शानदार अवसर है। निर्माता उत्सुक हैं कि जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है।"