क्या अजय देवगन 'मस्ती 4' में कैमियो करते नजर आएंगे? सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। 'मस्ती' (2004), 'ग्रैंड मस्ती' (2013) और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' (2016) के बाद 'मस्ती 4' रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है, जिसे लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। नई जानकारी लोगों को और खुश कर सकती है क्योंकि अजय देवगन इस फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त का हिस्सा बन सकते हैं।
कैमियो
'मस्ती 4' में हो सकता है अजय का कैमियो
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े सूत्र ने कहा, "अजय 'मस्ती 4' के एक दृश्य में नजर आ रहे हैं। यह एक मजेदार सीक्वेंस है, जो अजय और इस फ्रैंचाइजी के प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट होगा। उम्मीद है कि वह फिल्म के आखिर में नजर आएंगे।" सूत्र ने कहा, "निर्माताओं को एहसास हुआ कि अजय को फ्रैंचाइजी में वापस लाने का एक शानदार अवसर है। निर्माता उत्सुक हैं कि जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है।"
फिल्म
21 साल बाद फिल्म में होगी वापसी
'मस्ती 4' में अजय का कैमियो फ्रैंचाइजी का इतिहास दोहराने जैसा होगा। 2004 में रिलीज 'मस्ती' में अभिनेता ने कैमियो किया था। इसमें उन्होंने तीनों मुख्य अभिनेताओं के दोस्त की भूमिका निभाई थी। 21 साल बाद उनकी वापसी शानदार होगी। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी 'मस्ती 4' का हिस्सा रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नौरोजी, नतालिया जानोसजेक, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर और नरगिस फाखरी भी हैं। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज हो रही है।