करण जौहर ने करिश्मा कपूर की सराहना की

करिश्मा कपूर की सीरीज 'ब्राउन' का करण जौहर को इंतजार, तारीफ में कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 09:01 pm Jun 03, 202609:01 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता करण जौहर उन शख्सियत में से हैं, जो तारीफ करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट के जरिए करिश्मा कपूर की तारीफ की है और उन्हें उनकी पहली वेब सीरीज 'ब्राउन' के लिए बधाई दी है। करण ने यह भी बताया कि उन्हें सीरीज का ट्रेलर बेहद पसंद आया है। वह सीरीज को देखने के लिए उत्सुक हैं। बता दें, करिश्मा अभिनीत 'ब्राउन' का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया है।