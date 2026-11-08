'रामायण' का भव्य नजारा, रणबीर के स्टंट डबल ने साझा की पर्दे के पीछे की तस्वीरें

नीतेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में हैं, जबकि साईं पल्लवी सीता का रोल निभा रही हैं। यश रावण बने हैं, सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में दिखेंगे और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं।

स्टंट डबल ल्यूक इओन्नौ ने अपने अनुभव के लिए आभार जताया और रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रणबीर उन सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक हैं जिनके साथ उन्हें काम करने का सुखद मौका मिला।

फिल्म के प्रोड्यूसर्स नमित मल्होत्रा और यश हैं। इसमें अरुण गोविल और लारा दत्ता भी खास किरदारों में हैं।

मुताबिक, इस फिल्म का सीक्वल अब 2028 में रिलीज किया जाएगा।