कपिल शर्मा की टीवी और फिल्मों के बाद नई पारी, नेटफ्लिक्स ने शुरू की तैयारी

लेखन नेहा शर्मा 07:31 pm Feb 22, 202607:31 pm

कॉमेडियन कपिल शर्मा टीवी और फिल्मों के बाद अब OTT पर कदम रख रहे हैं। खबर है कि वो जल्द ही एक नई कॉमेडी वेब सीरीज में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिस पर नेटफ्लिक्स दांव लगा रहा है। फिलहाल निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट की जानकारियों को पूरी तरह गुप्त रखा है, लेकिन कपिल के फैंस उनकी इस नई पारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस खबर के आने भर से कपिल के प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है।