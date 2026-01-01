LOADING...
'किस किसको प्यार करूं 2' की फिर से होगी रिलीज, तारीख आई सामने

लेखन ज्योति सिंह
Jan 01, 2026
01:56 pm
क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' फिर सिनेमाघरों में लौट रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब रिलीज के एक महीने के अंदर कोई फिल्म दूसरी बार रिलीज हो रही है। फिल्म निर्माता रतन जैन ने पूरा विश्वास जताया है और प्रशंसकों को आश्वत किया है कि ये शुद्ध पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। जाहिर है कि 14 दिसंबर को रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब प्रदर्शन किया था।

रिलीज

इस दिन दोबारा रिलीज होगी फिल्म

कपिल अभिनीत 'किस किसको प्यार करूं 2' 9 जनवरी, 2026 को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित फिल्म में वारिना हुसैन, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और मंजोत सिंह प्रमुख किरदार में हैं। उनके अलावा, दिवंगत अभिनेता असरानी भी फिल्म का हिस्सा थे। इससे पहले कपिल की टीम ने दावा किया था कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के चलते, उनकी फिल्म सीमित सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस वजह से खास प्रदर्शन नहीं कर सकी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

