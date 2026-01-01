'किस किसको प्यार करूं 2' की फिर से होगी रिलीज, तारीख आई सामने

रिलीज

इस दिन दोबारा रिलीज होगी फिल्म

कपिल अभिनीत 'किस किसको प्यार करूं 2' 9 जनवरी, 2026 को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित फिल्म में वारिना हुसैन, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और मंजोत सिंह प्रमुख किरदार में हैं। उनके अलावा, दिवंगत अभिनेता असरानी भी फिल्म का हिस्सा थे। इससे पहले कपिल की टीम ने दावा किया था कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के चलते, उनकी फिल्म सीमित सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस वजह से खास प्रदर्शन नहीं कर सकी।