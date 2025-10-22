'कांतारा चैप्टर 1' इस मामले में इतिहास रचने को तैयार, ऋषभ शेट्टी ने कर दी घोषणा
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक है। इस 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 20 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर इसका डंका बज रहा है। फिल्म की जबरदस्त सफलता के बीच निर्माताओं ने एक और बड़ी जानकारी साझा कर दी है। दरअसल, होम्बले फिल्म्स 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ एतिहासिक कदम उठाने जा रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। आइए जानते हैं।
दुनिया भर में इस भाषा में होगी रिलीज
होम्बले फिल्म्स ने एक्स पर घोषणा की है कि 'कांतारा चैप्टर 1' अंग्रेजी भाषा में रिलीज होगी। इस तरह ये पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी जिसका दुनिया भर में इंग्लिश डब्ड थियेट्रिकल रिलीज होगा। पोस्ट में लिखा, 'एक दिव्य गाथा जो सीमाओं और भाषाओं से परे गूंजती है! कांतारा चैप्टर 1 अंग्रेजी भाषा में 31 अक्टूबर से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।' 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हुई थी।
A divine saga that resonates beyond borders and languages! 🕉️✨#KantaraChapter1 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 releasing in cinemas worldwide from 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟑𝟏𝐬𝐭.— Hombale Films (@hombalefilms) October 22, 2025
Experience the epic journey of faith, culture, and devotion in all its glory ❤️🔥#KantaraInCinemasNow… pic.twitter.com/lOwFGoFzKb
'कांतारा चैप्टर 1' की अब तक की कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई पर नजर डालें तो ये बॉक्स ऑफिस पर हर दिन तहलका मचा रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 12 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह ऋषभ की फिल्म ने अब तक कुल 547.15 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। यही नहीं 'कांतारा चैप्टर 1' ने दुनियाभर में 765 करोड़ रुपये और हिंदी भाषा में 200 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर लिया है।