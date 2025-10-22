'कांतारा चैप्टर 1' इस मामले में इतिहास रचने को तैयार (तस्वीर: एक्स/@HombaleFilms)

'कांतारा चैप्टर 1' इस मामले में इतिहास रचने को तैयार, ऋषभ शेट्‌टी ने कर दी घोषणा

लेखन ज्योति सिंह 05:14 pm Oct 22, 2025

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक है। इस 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 20 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर इसका डंका बज रहा है। फिल्म की जबरदस्त सफलता के बीच निर्माताओं ने एक और बड़ी जानकारी साझा कर दी है। दरअसल, होम्बले फिल्म्स 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ एतिहासिक कदम उठाने जा रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। आइए जानते हैं।