रानी मुखर्जी अपनी बेटी आदिरा को क्यों रखती हैं लोगों की नजरों से दूर? बताई वजह

बयान

रानी बोलीं- अपनी पहचान खुद हासिल करना जरूरी

ANI से रानी ने कहा, "मैंने और आदित्य ने सोच-समझकर अपनी बेटी आदिरा को लोगों की नजरों से दूर रखने का फैसला किया है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी उस स्थिति में आए, जहां वो ज्यादा दिखे। उसे महसूस हो कि उसके साथ कुछ खास हो रहा है।" अभिनेत्री बोलीं, "जब वो बड़ी होगी और अपना पसंदीदा पेशा चुनेगी, तब उसे जो पहनान मिलेगी, वो उसकी काबिलियत से मिलेगी। उसे उसकी पहचान उसके माता-पिता से नहीं मिलनी चाहिए।"