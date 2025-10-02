रानी मुखर्जी अपनी बेटी आदिरा को क्यों रखती हैं लोगों की नजरों से दूर? बताई वजह
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल करने के बाद से चर्चाओं में हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार बताया कि वह अपनी बेटी आदिरा को दुनिया से छिपाकर क्यों रखती हैं? रानी ने बताया कि उनके इस फैसले में पति और यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा का पूरा सहयोग है। उनका मानना है कि अपना पेशा चुनते वक्त अपनी योग्यता के आधार पर पहचान बनानी चाहिए।
बयान
रानी बोलीं- अपनी पहचान खुद हासिल करना जरूरी
ANI से रानी ने कहा, "मैंने और आदित्य ने सोच-समझकर अपनी बेटी आदिरा को लोगों की नजरों से दूर रखने का फैसला किया है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी उस स्थिति में आए, जहां वो ज्यादा दिखे। उसे महसूस हो कि उसके साथ कुछ खास हो रहा है।" अभिनेत्री बोलीं, "जब वो बड़ी होगी और अपना पसंदीदा पेशा चुनेगी, तब उसे जो पहनान मिलेगी, वो उसकी काबिलियत से मिलेगी। उसे उसकी पहचान उसके माता-पिता से नहीं मिलनी चाहिए।"
शादी
10 साल की होने वाली हैं आदिरा
रानी और आदित्य के इस फैसले पर उनके चाहने वाले भी अपनी सहमति जता रहे हैं। दोनों ही अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से बिल्कुल दूर रखते हैं। उन्हें अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद है। रानी और आदित्य ने साल 2014 में गुपचुप तरीके से शादी की थी। उनकी शादी की तस्वीरें भी आज तक बाहर नहीं आईं। दिसंबर, 2015 में उनकी बेटी आदिरा का जन्म हुआ था, जो 2 महीने बाद 10 साल की हो जाएगी।