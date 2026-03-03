सप्तमी गौड़ा ने पैपराजी पर नाराजगी जाहिर की

'कांतारा' अभिनेत्री सप्तमी गौड़ा का पैपराजी पर क्यों फूटा गुस्सा? बोलीं- ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं

लेखन ज्योति सिंह 07:06 pm Mar 03, 202607:06 pm

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा' से लोकप्रियता हासिल करने वालीं अभिनेत्री सप्तमी गौड़ा ने पैपराजी को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर तस्वीरें, वीडियो क्लिक करने और प्रसारित करने के तरीके पर अपनी चिंता जाहिर की। अभिनेत्री ने कहा कि इस तरह अनावश्यक जूम-इन तस्वीरों से अभिनेत्रियों के काम के बजाए उनके शरीर पर ध्यान केंद्रित होता है। लिहाजा उन्होंने पैपराजी के एक वर्ग से पेशेवर रवैया अपनाने की अपील की है।