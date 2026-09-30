मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री सुंदरश्री अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग, वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर मांगी मदद

कन्नड़ फिल्मों और टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री सुंदरश्री पिछले तीन महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें लगातार इलाज की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। सुंदरश्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, “मैं बीमार हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। मैं पिछले 3 महीने से अस्पताल में भर्ती हूं। अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो कृपया मदद करें।”