मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री सुंदरश्री अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग, वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर मांगी मदद

मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री सुंदरश्री अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग, वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर मांगी मदद
मनोरंजन
कन्नड़ फिल्मों और टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री सुंदरश्री पिछले तीन महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें लगातार इलाज की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। सुंदरश्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, “मैं बीमार हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। मैं पिछले 3 महीने से अस्पताल में भर्ती हूं। अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो कृपया मदद करें।”
डॉ. राजकुमार संग काम कर चुकीं सुंदरश्री
सुंदरश्री ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने डॉक्टर राजकुमार के साथ कालजयी फिल्म ‘परोपकारी’ में भी काम किया है। वो एक जाने-माने थिएटर परिवार से ताल्लुक रखती हैं। आर्थिक मदद की उनकी अपील ये दिखाती है कि लंबे समय तक काम कर चुके कलाकारों के लिए भी बीमारी के दौरान इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो सकता है।