कंगना रनौत मानहानि मामले की सुनवाई टली, वकीलों की हड़ताल ने डाली खलल

महाविंदर कौर का कहना है कि कंगना रनौत ने उन्हें गलत तरीके से बिलकिस बानो (शाहीन बाग आंदोलन वाली) बताया। कौर ने ये भी आरोप लगाया कि कंगना ने कहा था कि उनकी जैसी महिलाओं को प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 100 रुपये मिलते हैं। जब ये सुनवाई दोबारा शुरू होगी तो कोर्ट महाविंदर कौर और एक अन्य गवाह के बयान दर्ज करेगा। इसके अलावा कोर्ट इस बात पर भी विचार करेगा कि कंगना को अपना पासपोर्ट जमा कराना चाहिए या नहीं।