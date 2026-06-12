बॉक्स ऑफिस पर दांव पर लगी कंगना की साख

बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत का कड़ा इम्तिहान, क्या 'भारत भाग्य विधाता' लगाएगी बेड़ा पार?

लेखन नेहा शर्मा 01:32 pm Jun 12, 202601:32 pm

क्या है खबर?

कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज हो चुकी है। कंगना के लिए ये महज एक फिल्म नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर खुद को दोबारा साबित करने का सबसे कड़ा इम्तिहान है। दरअसल, 'थलाइवी' से लेकर 'धाकड़' और 'इमरजेंसी' समेत तक कंगना की पिछली 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकीं। लगातार मिल रही असफलताओं के सिलसिले को तोड़ने के लिए कंगना को इस फिल्म से एक बड़ी 'हिट' की उम्मीद है।