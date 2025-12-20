कंगना रनौत 'धुरंधर' पर बोलीं- सरकार में मोदी जी और बॉलीवुड में आप; मजा आ गया
क्या है खबर?
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' एक ओर जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं बॉलीवुड और साउथ के सितारे भी फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अब फिल्म के प्रशंसकों में नया नाम जुड़ा हैं अभिनेत्री कंगना रनौत का, जिन्होंने हाल ही में 'धुरंधर' देखी और फिर इसकी तारीफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। कंगना ने फिल्म के निर्देशक की तारीफ करते हुए बड़ी बात कही है।
सराहना
'धुरंधर' पर फिदा हुईं कंगना
कंगना 'धुरंधर' से बेहद प्रभावित हैं। फिल्म देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसका पूरा लुत्फ उठाया। फिल्म की कला और तकनीकी काम ने उन्हें प्रेरित किया। सबसे ज्यादा वो फिल्ममेकर की मंशा से प्रभावित हैं यानी जिस सोच और उद्देश्य के साथ ये फिल्म बनाई गई है, उसके लिए वो गहरा सम्मान महसूस करती हैं। कंगना ने फिल्म और निर्देशक की खुले दिल से तारीफ की है और इसी के साथ वो फिर चर्चा में आ गई हैं।
पोस्ट
पाकिस्तानी आतंकियों की खूब कंबल कुटाई करो- कंगना
कंगना ने लिखा, 'प्रिय आदित्य धर जी, सीमा पर हमारी सेना, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड में आप। पाकिस्तानी आतंकियों की खूब कंबल कुटाई करो। मजा आ गया। पूरे समय सीटियां और तालियां बजाती रही। सभी ने शानदार काम किया है। फिल्म के असली धुरंधर आप हैं। यामी गौतम को भी बधाई।' कंगना के मुताबिक, सीमा पर जवान, सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सिनेमा में आदित्य धर तीनों अपने-अपने मोर्चे पर मजबूती से काम कर रहे हैं।
कहानी
'धुरंधर' की कहानी
'धुरंधर' एक रोमांचक जासूसी-एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह एक बेहद कुशल खुफिया अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी में उन्हें पाकिस्तान के लयारी इलाके में सक्रिय आतंकियों के नेटवर्क में घुसपैठ करनी होती है। फिल्म की कहानी भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए असली गुप्त अभियानों से प्रेरित है। फिल्म में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना भी खूब वाहवाही लूट रहे हैं। दुनियाभर में 'धुरंधर' ने सिर्फ 15 दिनों में 737.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
आगामी फिल्में
कंगना की आने वाली फिल्मों पर एक नजर
काम के मोर्चे पर बात करें तो कंगना पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में दिखी थीं। जल्द ही अभिनेता आर माधवन के साथ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास एक हॉलीवुड फिल्म भी है, जो उनका पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट होगा। कंगना को 'तनु वेड्स मनु 3' में भी देखा जाएगा। अभिनेत्री के पास निर्देशक विकास बहल की फिल्म 'क्वीन 2' भी है, जिसकी कहानी तैयार हो चुकी है।