कंगना रनौत 'धुरंधर' पर बोलीं- सरकार में मोदी जी और बॉलीवुड में आप; मजा आ गया

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ' धुरंधर ' एक ओर जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं बॉलीवुड और साउथ के सितारे भी फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अब फिल्म के प्रशंसकों में नया नाम जुड़ा हैं अभिनेत्री कंगना रनौत का, जिन्होंने हाल ही में 'धुरंधर' देखी और फिर इसकी तारीफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। कंगना ने फिल्म के निर्देशक की तारीफ करते हुए बड़ी बात कही है।

सराहना 'धुरंधर' पर फिदा हुईं कंगना कंगना 'धुरंधर' से बेहद प्रभावित हैं। फिल्म देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसका पूरा लुत्फ उठाया। फिल्म की कला और तकनीकी काम ने उन्हें प्रेरित किया। सबसे ज्यादा वो फिल्ममेकर की मंशा से प्रभावित हैं यानी जिस सोच और उद्देश्य के साथ ये फिल्म बनाई गई है, उसके लिए वो गहरा सम्मान महसूस करती हैं। कंगना ने फिल्म और निर्देशक की खुले दिल से तारीफ की है और इसी के साथ वो फिर चर्चा में आ गई हैं।

पोस्ट पाकिस्तानी आतंकियों की खूब कंबल कुटाई करो- कंगना कंगना ने लिखा, 'प्रिय आदित्य धर जी, सीमा पर हमारी सेना, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड में आप। पाकिस्तानी आतंकियों की खूब कंबल कुटाई करो। मजा आ गया। पूरे समय सीटियां और तालियां बजाती रही। सभी ने शानदार काम किया है। फिल्म के असली धुरंधर आप हैं। यामी गौतम को भी बधाई।' कंगना के मुताबिक, सीमा पर जवान, सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सिनेमा में आदित्य धर तीनों अपने-अपने मोर्चे पर मजबूती से काम कर रहे हैं।

