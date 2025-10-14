LOADING...
कंगना रनौत ने 'कांतारा चैप्टर 1' की तारीफ की (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kanganaranaut)

कंगना रनौत 'कांतारा चैप्टर 1' की हुईं मुरीद, बताया क्यों जरूरी हो सकती हैं ऐसी फिल्में

लेखन ज्योति सिंह
Oct 14, 2025
05:16 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहती हैं। अब उन्होंने ऋषभ शेट्‌टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में बात की है। कंगना ने सोशल मीडिया पर, एक लाइन में फिल्म की तारीफ करते हुए बता दिया कि इस तरह की फिल्में क्यों महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। उनका पोस्ट अब लोगों का ध्यान खींच रहा है। बता दें कि ऋषभ की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।

पोस्ट

कंगना ने पोस्ट में कही ये बात

कंगना ने एक्स पर लिखा, 'बहुत अच्छा, इस तरह की फिल्में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।' अभिनेत्री का ये जवाब एक यूजर के पोस्ट पर आया, जिसमें लिखा है, 'कांतारा ने जो दिखाया, वह हकीकत है। जब तक मैंने फिल्म नहीं देखी थी, मुझे दक्षिण भारत के बारे में पता नहीं था, लेकिन हिमालय में जन्मे हर व्यक्ति ने कल्पना से परे देखा और महसूस किया है। यहां की देव संस्कृति दिव्य है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

फिल्म

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

'कांतारा चैप्टर 1' बीते 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, जो साल 2022 में आई फिल्म 'कांतारा' की प्रीक्वल है। इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत और गुलशन दैवेया भी अहम किरदार में हैं। फिल्म ने भारत में सिर्फ 12 दिनों के भीतर 451 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। वहीं, दुनियाभर में इसने 655 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और सुनील शेट्‌टी भी 'कांतारा चैप्टर 1' की तारीफों के पुल बांध चुके हैं।