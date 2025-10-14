कंगना रनौत ने 'कांतारा चैप्टर 1' की तारीफ की (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kanganaranaut)

कंगना रनौत 'कांतारा चैप्टर 1' की हुईं मुरीद, बताया क्यों जरूरी हो सकती हैं ऐसी फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 05:16 pm Oct 14, 202505:16 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहती हैं। अब उन्होंने ऋषभ शेट्‌टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में बात की है। कंगना ने सोशल मीडिया पर, एक लाइन में फिल्म की तारीफ करते हुए बता दिया कि इस तरह की फिल्में क्यों महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। उनका पोस्ट अब लोगों का ध्यान खींच रहा है। बता दें कि ऋषभ की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।