कंगना रनौत बायोपिक का बन सकती हैं हिस्सा

कंगना रनौत इस क्रांतिकारी महिला की बायोपिक का होंगी हिस्सा? आई ये बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 06:54 pm Mar 13, 202606:54 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने राजनीति करियर से समय निकालकर फिल्मी दुनिया में वापसी कर ली है। साल की शुरुआत में खबर आई थी कि वह अपनी 2024 में घोषित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग में जुट गई हैं। अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंगना अगली फिल्म के लिए बातचीत के दौर में हैं। भारत की पहली क्रांतिकारी महिला जासूस पर आधारित इस बायोपिक का निर्देशन शिवम नायर कर सकते हैं।