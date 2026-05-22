क्या कंगना रनौत ने कर ली शादी? जानिए मंगलसूत्र वाले वीडियो के पीछे का सच

धमाकेदार खुलासा! 👀🔥 कंगना रनौत एक रहस्यमयी घर से निकलती दिखीं — माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर रहस्यमयी चुप्पी! सिक्योरिटी का पूरा घेरा, पर पैपराजी को देख के बस एक नजर और… साइलेंट एग्जिट! बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस आज इतनी चुप क्यों थी… pic.twitter.com/oWDzaGCHJq

सच

शादीशुदा नहीं हैं कंगना रनौत, ये है वायरल वीडियो का सच

फैंस को भले लग रहा हो कि कंगना ने शादी कर ली है, लेकिन इन खबरों में नाम मात्र की सच्चाई नहीं है। दरअसल, वीडियो में मंगलसूत्र और चूड़ी पहने हुए दिख रहा उनका लुक उनकी आगामी फिल्म 'क्वीन 2' से है। खबरों के अनुसार, कंगना ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, और इसका अस्थायी शीर्षक 'क्वीन फॉरएवर' है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अभिनेत्री ने 'क्वीन 2' पर काम करना शुरू कर दिया है।