कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर उठाए सवाल, बताया 'गटर जेनरेशन'
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत आजकल विवादों में घिर गई हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जेन-जी के लोगों को उन्होंने 'गंदगी' और 'कचरा' कहा है।
उन्होंने जेन-जी के इंस्टाग्राम रील्स को 'उल्टी कराने वाला' बताया और उनकी परवरिश पर भी सवाल उठाए।
इतना ही नहीं, उन्होंने खासतौर पर हिंदू महिलाओं को 'जेनरेशन गटर' कहकर पुकारा और दावा किया कि वे 'भ्रष्ट' हैं और अपने माता-पिता के भरोसे जीती हैं।
राजनीतिक नेताओं ने कंगना के बयानों की आलोचना की
उनके इस बयान के सामने आते ही कई राजनीतिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने छात्रों के प्रति कंगना की सहानुभूति न होने पर उन्हें खूब घेरा। वहीं, AIMIM के वारिस पठान ने उनके बयानों को 'निंदनीय' बताते हुए कहा कि कंगना रनौत को जेन-जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की कि वे कंगना की इस तरह की भाषा पर गौर करें।