कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर उठाए सवाल, बताया 'गटर जेनरेशन'

उनके इस बयान के सामने आते ही कई राजनीतिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने छात्रों के प्रति कंगना की सहानुभूति न होने पर उन्हें खूब घेरा। वहीं, AIMIM के वारिस पठान ने उनके बयानों को 'निंदनीय' बताते हुए कहा कि कंगना रनौत को जेन-जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की कि वे कंगना की इस तरह की भाषा पर गौर करें।