दिलजीत दोसांझ संग विवाद पर कंगना रनौत ने कही ये बात, क्या अब हो जाएगी दोस्ती?

दो टूक

"हम कभी मिले ही नहीं"

'भारत भाग्य विधाता' के प्रचार के दौरान NDTV से कंगना ने दिलजीत संग अपने रिश्ते पर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या किस्मत उन्हें हमेशा सार्वजनिक बहसों में एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ा कर देती है तो उन्होंने कहा, "हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। किसी एक खास मुद्दे पर हमारी राय बस एक-दूसरे से अलग थी। मेरे मन में उस इंसान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। हम दोनों असल में कभी एक-दूसरे से मिले तक नहीं हैं।"