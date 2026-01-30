कमाल राशिद खान को मिली जमानत

कमाल राशिद खान को मिली जमानत, जानिए क्यों खानी पड़ी थी जेल की हवा

लेखन ज्योति सिंह 06:47 pm Jan 30, 202606:47 pm

क्या है खबर?

खुद को फिल्म समीक्षक कहने वाले कमाल राशिद खान उर्फ KRK को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ओशिवारा गोलीबारी मामले में उन्हें जमानत दे दी गई है। कमाल की वकील सना रईस खान के मुताबिक, उन्हें यह जमानत 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है। हाल ही में, मुंबई की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की थी जिसके बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। आइए जानते हैं पूरा मामला।