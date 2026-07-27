'काला हिरण' के निर्माताओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, सलमान खान का नाम फिर सुर्खियों में

फिल्म निर्माताओं का कहना है कि वे अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन वे अपनी रचनात्मक आजादी को बनाए रखना चाहते हैं।

उनका साफ कहना है कि 'काला हिरण' किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे पर बनी है। दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले निर्माता अमित जानी को कड़ी फटकार लगाई थी।

कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। यह फिल्म सलमान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरणा लेती है।