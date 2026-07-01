दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा 'काला हिरण' फिल्म मामला

'काला हिरण' फिल्म: सलमान खान की याचिका पर टली सुनवाई, निर्माताओं ने दिया ये आश्वासन

लेखन ज्योति सिंह 06:55 pm Jul 01, 202606:55 pm

क्या है खबर?

निर्देशक अमित जानी की फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' का मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सलमान खान की ओर से इसकी रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को सोमवार (6 जुलाई) तक के लिए स्थगित कर दिया है। निर्माताओं ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सोमवार तक न ट्रेलर जारी होगा और न फिल्म को रिलीज किया जाएगा।