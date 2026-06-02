'काला हिरण' फिल्म: सलमान खान के नोटिस पर निर्माता की प्रतिक्रिया, बोले- लड़ना सीख गया हूं

इंडिया टुडे से बातचीत में, अमित ने हैरानी जताते हुए कहा, "मैंने सलमान खान को नकारात्मक रूप में नहीं दिखाया है, न ही मैंने लॉरेंस बिश्नोई का महिमामंडन किया है। फिल्म में वही प्रस्तुत किया गया है जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और बिश्नोई समुदाय की मान्यताओं और इतिहास को उजागर करता है।" उनके अनुसार, यह सब अभिनेता के सिनेमा जगत में दबदबे और रुतबे के कारण किया जा रहा है।

आलोचना

कानूनी दबावों से निपटने की हो गई आदत

अमित ने कहा कि समय के साथ-साथ उन्हें कानूनी दबाव और आलोचना से निपटने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा, "उदयपुर फाइल्स ने मुझे लड़ना सिखाया है। कानूनी नोटिस मुझे "निराश" नहीं करते। इसका जवाब दिया जाएगा।" साथ ही जोर दिया कि इस तरह के विवाद होते रहेंगे। इस बीच, सलमान की टीम ने कानूनी नोटिस में फिल्म की रिलीज को तत्काल रोकने की मांग की है और पालन नहीं करने पर कानूनी चेतावनी भी दी है।