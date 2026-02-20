काजोल की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं होगा उनका नाम, HC ने दी ये सुरक्षा

#BREAKING : The Delhi High Court has granted personality rights protection to Bollywood actress Kajol, directing removal of obscene and objectionable content published against her. The court restrained misuse of her name, image and persona through AI or deepfake technology. It… pic.twitter.com/f2rHdatssp

आदेश

आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाने का दिया आदेश

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि AI या डीपफेक के जरिए काजोल के नाम, छवि और व्यक्तित्व का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही, जस्टिस ने अभिनेत्री के खिलाफ प्रकाशित की गईं अश्लील और आपत्तिजनक सामग्रियों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। अभिनेत्री की ओर से उनके वकील प्रवीण आनंद कोर्ट में पेश हुए थे। काजोल से पहले, अदालत ने आर माधवन और जूनियर एनटीआर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने वाले आदेश पारित किए हैं।