'रामायण' की सफलता से गदगद काजल अग्रवाल, सेट से अनदेखी तस्वीरें साझा कर लिखी ये बात

काजल ने पोस्ट में लिखा, 'रामायण जैसी महान कृति से किसी भी रूप में जुड़ना, गर्व की बात है। भले ही मेरी भूमिका छोटी हो, लेकिन एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनना, जो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे अस्तित्व में गहराई से रची-बसी है। इतने उत्साही व समर्पित कलाकारों और तकनीशियनों की एक शानदार टीम के साथ जुड़ना, सचमुच मेरे दिल को भर देता है।'

काजल ने इस किरदार के लिए नितेश और नमित मल्होत्रा को धन्यवाद भी कहा।