काजल अग्रवाल का खुलासा, बताया क्यों बॉलीवुड को छोड़ साउथ में मिलीं उन्हें बेहतरीन भूमिकाएं?
कजाल अग्रवाल ने एक पॉडकास्ट में खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने बॉलीवुड के बजाय दक्षिण फिल्मों को क्यों चुना।
उनके मुताबिक, वहां उन्हें बेहतर किरदार और ज्यादा असरदार कहानियां मिलीं। उन्होंने बताया, 'मेरे लिए संख्या से ज्यादा गुणवत्ता अहम थी और दक्षिण में मुझे ऐसी भूमिका खूब मिल रहे थे।'
उन्हें दक्षिण सिनेमा में काम करना बहुत पसंद है और उनका कहना है कि भाषा कभी उनके लिए रुकावट नहीं बनी।
कजाल ने अनुशासित शूटिंग चरण और बदलते किरदार की अहमियत बताई
कजाल ने यह भी बताया कि दक्षिण सिनेमा बॉलीवुड के मुकाबले ज्यादा अनुशासित लगता है। उन्होंने यह भी बताया कि बॉलीवुड में कई बार एक बड़े स्टार के लिए सेट पर घंटों इंतजार करना पड़ता था।
उन्हें यह भी अच्छा लगता है कि महिला किरदार अब बदल रहे हैं। अगले प्रोजेक्ट में वह 'द इंडिया स्टोरी' में नजर आएंगी और नीतेश तिवारी की 'रामायण' में मंदोदरी का किरदार निभाती दिखेंगी।
यह साफ तौर पर दिखाता है कि उनका फैसला बिल्कुल सही था और अब उन्हें अलग-अलग तरह के कई नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं।