काजल अग्रवाल का खुलासा, बताया क्यों बॉलीवुड को छोड़ साउथ में मिलीं उन्हें बेहतरीन भूमिकाएं?

कजाल ने यह भी बताया कि दक्षिण सिनेमा बॉलीवुड के मुकाबले ज्यादा अनुशासित लगता है। उन्होंने यह भी बताया कि बॉलीवुड में कई बार एक बड़े स्टार के लिए सेट पर घंटों इंतजार करना पड़ता था।

उन्हें यह भी अच्छा लगता है कि महिला किरदार अब बदल रहे हैं। अगले प्रोजेक्ट में वह 'द इंडिया स्टोरी' में नजर आएंगी और नीतेश तिवारी की 'रामायण' में मंदोदरी का किरदार निभाती दिखेंगी।

यह साफ तौर पर दिखाता है कि उनका फैसला बिल्कुल सही था और अब उन्हें अलग-अलग तरह के कई नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं।