मुंबई की ये अभिनेत्री जबरन वसूली मामले में आरोपी, चार्जशीट में रेप-फोटो लीक धमकी का हुआ खुलासा
मुंबई की अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी को आंध्र प्रदेश CID ने उगाही के एक मामले में मुख्य आरोपी बनाया है।
विजयवाड़ा की अदालत में दायर किए गए संशोधित आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि कादंबरी ने कारोबारी के.वी.आर. विद्यासागर से लगभग 1.32 करोड़ रुपये वसूलने के लिए लंबे समय से धमकियों और दबाव का सहारा लिया था।
विद्यासागर ने धमकियों और फोटो लीक करने के लगाए आरोप
शिकायत के मुताबिक, उगाही की ये मांगें मई 2013 में शुरू हुई थीं। बैंक रिकॉर्ड और कॉल लॉग जैसे सबूत इन दावों की पुष्टि करते हैं।
कादंबरी पर आरोप है कि उसने विद्यासागर को झूठे रेप केस में फंसाने और उसकी निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश की।
हालांकि, पुलिस ने बताया कि उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने पैसों के लेन-देन में मदद की थी, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले।
इस मामले की जांच के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं।