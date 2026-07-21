मुंबई की ये अभिनेत्री जबरन वसूली मामले में आरोपी, चार्जशीट में रेप-फोटो लीक धमकी का हुआ खुलासा

शिकायत के मुताबिक, उगाही की ये मांगें मई 2013 में शुरू हुई थीं। बैंक रिकॉर्ड और कॉल लॉग जैसे सबूत इन दावों की पुष्टि करते हैं।

कादंबरी पर आरोप है कि उसने विद्यासागर को झूठे रेप केस में फंसाने और उसकी निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश की।

हालांकि, पुलिस ने बताया कि उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने पैसों के लेन-देन में मदद की थी, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले।

इस मामले की जांच के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं।