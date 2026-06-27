दिग्गज अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई, थलापति विजय का ऐलान

गुरु भरतराज के जाने के 17 दिन बाद भाग्यराज का निधन

मुख्यमंत्री जोसेफ ने भाग्यराज के निधन को 'अपरिवर्तनीय क्षति' करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों का भी खूबसूरत संगम थीं। ये दुखद खबर भाग्यराज के गुरु के भरतराज के निधन के महज 17 दिन बाद आई है, जिसने फिल्म जगत को और भी गहरा सदमा पहुंचाया है। उनके परिवार में पत्नी पूनम और बच्चे शांतनु व सरण्या हैं। भाग्यराज अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसने पर्दे पर तमिल संस्कृति की एक नई पहचान बनाई।

भाग्यराज को उनकी दिलचस्प कहानियों, सजीव ग्रामीण किरदारों और पारिवारिक रिश्तों के मार्मिक व सधे हुए चित्रण के लिए हमेशा याद किया जाएगा।