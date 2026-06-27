दिग्गज अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई, थलापति विजय का ऐलान
तमिल सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, लेखक, अभिनेता और संगीत निर्देशक कृष्णस्वामी भाग्यराज का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि भाग्यराज ने अपनी अनोखी कहानी शैली, बेहतरीन कॉमेडी और ग्रामीण जीवन व पारिवारिक रिश्तों को दर्शाने वाली फिल्मों के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा अतुलनीय रहेगा।
गुरु भरतराज के जाने के 17 दिन बाद भाग्यराज का निधन
मुख्यमंत्री जोसेफ ने भाग्यराज के निधन को 'अपरिवर्तनीय क्षति' करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों का भी खूबसूरत संगम थीं। ये दुखद खबर भाग्यराज के गुरु के भरतराज के निधन के महज 17 दिन बाद आई है, जिसने फिल्म जगत को और भी गहरा सदमा पहुंचाया है। उनके परिवार में पत्नी पूनम और बच्चे शांतनु व सरण्या हैं। भाग्यराज अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसने पर्दे पर तमिल संस्कृति की एक नई पहचान बनाई।
भाग्यराज को उनकी दिलचस्प कहानियों, सजीव ग्रामीण किरदारों और पारिवारिक रिश्तों के मार्मिक व सधे हुए चित्रण के लिए हमेशा याद किया जाएगा।