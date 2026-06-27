साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका, दिग्गज अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में निधन

खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में दिखे थे बेहद सक्रिय

भाग्यराज ने 'मुंधानई मुदिचू' और 'अंधा 7 नातकल' जैसी सदाबहार फिल्मों के साथ सिनेमा जगत में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई थी। उनकी फिल्मों में कॉमेडी और गहरी भावनाओं का एक ऐसा बेजोड़ मेल होता था, जो सीधे दर्शकों के दिलों को छू लेता था। अपने निधन से महज कुछ दिन पहले ही उन्हें गोवा में अभिनेता-राजनेता खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में बेहद सक्रिय देखा गया था। ऐसे में उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरे फिल्म जगत और उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है।