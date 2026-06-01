ज्योति देशमुख ने खोले जियो स्टूडियोज के राज, इसे दिया सफलता का श्रेय

ज्योति ने किसे दिया सफलता का श्रेय?

ज्योति अपनी सफलता का श्रेय मुकेश अंबानी के मार्गदर्शक सिद्धांतों को देती हैं। उनका कहना है कि मुकेश जी के इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्हें यह कामयाबी मिली है।

प्रोडक्शन के हर पहलू को जोड़कर और क्षेत्रीय टैलेंट को साथ लाकर, जियो स्टूडियोज भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने लायक बनाना चाहता है।

उनका मानना है कि साहसिक कहानियां सुनाना और बाजार में समझदारी भरे फैसले लेना ही इसकी कुंजी है, ताकि भारतीय फिल्में एक दिन हॉलीवुड के बराबर खड़ी हो सकें।