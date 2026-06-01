ज्योति देशमुख ने खोले जियो स्टूडियोज के राज, इसे दिया सफलता का श्रेय
क्या आपने कभी सोचा है कि जियो स्टूडियोज अपनी फिल्में कैसे चुनता है? जियो स्टूडियोज की प्रेसिडेंट ज्योति देशमुख कहती हैं कि हर 100 में से सिर्फ 2 विचारों को ही हरी झंडी मिलती है।
बड़े सितारों के पीछे भागने के बजाय यह स्टूडियो उन फिल्मकारों पर दांव लगाता है, जो अपनी कहानियों पर पूरा यकीन रखते हैं। इसीलिए 'स्त्री 1', 'स्त्री 2', 'लापता लेडीज' और 'धुरंधर' जैसी फिल्में पर्दे पर आ पाईं।
ज्योति ने किसे दिया सफलता का श्रेय?
ज्योति अपनी सफलता का श्रेय मुकेश अंबानी के मार्गदर्शक सिद्धांतों को देती हैं। उनका कहना है कि मुकेश जी के इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्हें यह कामयाबी मिली है।
प्रोडक्शन के हर पहलू को जोड़कर और क्षेत्रीय टैलेंट को साथ लाकर, जियो स्टूडियोज भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने लायक बनाना चाहता है।
उनका मानना है कि साहसिक कहानियां सुनाना और बाजार में समझदारी भरे फैसले लेना ही इसकी कुंजी है, ताकि भारतीय फिल्में एक दिन हॉलीवुड के बराबर खड़ी हो सकें।