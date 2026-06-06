जून के पहले शुक्रवार OTT पर आई ये धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज, जानिए कहां देखें

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'धुरंधर: द रिवेंज' और 'मेड इन इंडिया- अ टाइटन स्टोरी'

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में धांसू कमाई करने के बाद अब OTT पर तेहलका मचाने के लिए आ गई है। इसे 5 जून से जियो हॉटस्टार पर सभी देख सकते हैं। वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया- अ टाइटन स्टोरी' को आप अमेजन MX प्लेयर पर 3 जून से स्ट्रीम हो चुकी है। इसमें नसीरुद्दीन शाह ने जेआरडी टाटा और जिम सर्भ ने जेरक्स देसाई का रोल निभाया है।