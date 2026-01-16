'एक दिन' का पोस्टर पर लग रहे कॉपी के आरोप

जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन' कर रही आलोचनाओं का सामना, लगे ये आरोप

लेखन ज्योति सिंह 10:43 am Jan 16, 202610:43 am

क्या है खबर?

आमिर खान प्रोडक्शन ने फिल्म 'एक दिन' का आधिकारिक ऐलान किया है जो मई, 2026 में रिलीज होगी। जुनैद खान और साई पल्लवी अभिनीत इस फिल्म का पहला पोस्टर 15 जनवरी को जारी किया गया, जिसे अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टर में जुनैद और साई को बर्फबारी के बीच आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए दिखाया गया है। उधर सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह पूरी तरह से थाई फिल्म 'वन डे' की कॉपी है।