LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन' कर रही आलोचनाओं का सामना, लगे ये आरोप
जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन' कर रही आलोचनाओं का सामना, लगे ये आरोप
'एक दिन' का पोस्टर पर लग रहे कॉपी के आरोप

जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन' कर रही आलोचनाओं का सामना, लगे ये आरोप

लेखन ज्योति सिंह
Jan 16, 2026
10:43 am
क्या है खबर?

आमिर खान प्रोडक्शन ने फिल्म 'एक दिन' का आधिकारिक ऐलान किया है जो मई, 2026 में रिलीज होगी। जुनैद खान और साई पल्लवी अभिनीत इस फिल्म का पहला पोस्टर 15 जनवरी को जारी किया गया, जिसे अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टर में जुनैद और साई को बर्फबारी के बीच आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए दिखाया गया है। उधर सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह पूरी तरह से थाई फिल्म 'वन डे' की कॉपी है।

प्रतिक्रिया

'एक दिन' के पोस्टर को कॉपी बताते हुए लोगों ने दी प्रतिक्रिया

रेडिट पर 'एक दिन' का पोस्टर देखकर लोगाें का कहना है कि निर्माताओं ने इसे बनाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं की। एक यूजर ने लिखा, 'थाई फिल्म का रीमेक- मूल फिल्म के पोस्टर का इस्तेमाल कर लिया।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इन्होंने शीर्षक भी अनुवाद करके उठा लिया।' एक अन्य ने लिखा, 'मूल थाई फिल्म का नाम 'वन डे' है। इन लोगों ने एक दिन कर दिया।' वहीं कुछ लोगों ने फिल्म के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'एक दिन' का पोस्टर

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

'वन डे' का पोस्टर

Advertisement