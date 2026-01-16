जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन' कर रही आलोचनाओं का सामना, लगे ये आरोप
क्या है खबर?
आमिर खान प्रोडक्शन ने फिल्म 'एक दिन' का आधिकारिक ऐलान किया है जो मई, 2026 में रिलीज होगी। जुनैद खान और साई पल्लवी अभिनीत इस फिल्म का पहला पोस्टर 15 जनवरी को जारी किया गया, जिसे अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टर में जुनैद और साई को बर्फबारी के बीच आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए दिखाया गया है। उधर सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह पूरी तरह से थाई फिल्म 'वन डे' की कॉपी है।
प्रतिक्रिया
'एक दिन' के पोस्टर को कॉपी बताते हुए लोगों ने दी प्रतिक्रिया
रेडिट पर 'एक दिन' का पोस्टर देखकर लोगाें का कहना है कि निर्माताओं ने इसे बनाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं की। एक यूजर ने लिखा, 'थाई फिल्म का रीमेक- मूल फिल्म के पोस्टर का इस्तेमाल कर लिया।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इन्होंने शीर्षक भी अनुवाद करके उठा लिया।' एक अन्य ने लिखा, 'मूल थाई फिल्म का नाम 'वन डे' है। इन लोगों ने एक दिन कर दिया।' वहीं कुछ लोगों ने फिल्म के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'एक दिन' का पोस्टर
In the chaos of life, love will find you... Ek Din❤️#SaiPallavi #JunaidKhan— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) January 15, 2026
Directed by: Sunil Pandey
Written by: Sneha Desai, Spandan Mishra
Produced by: Mansoor Khan, Aamir Khan, Aparna Purohit
Music: Ram Sampath
Lyrics: Irshad Kamil
Co-Producer: B. Srinivas Rao
Associate… pic.twitter.com/xNCfzYbHF4
ट्विटर पोस्ट
'वन डे' का पोस्टर
#EkDin Movie starring #SaiPallavi and #JunaidKhan is a Remake of the Thai film One Day(2016)..🎬— Random Cine Mood (@RandomCineMood) January 15, 2026
From the Name to the Poster — Insane Copy-Paste levels by Makers..😅😂
Releasing on 1st May..🎬 pic.twitter.com/N3WaP6ZFGj