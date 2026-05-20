जूनियर एनटीआर के करियर की वो 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां, जिन्होंने उन्हें बनाया ग्लोबल सुपरस्टार 

फिल्म 'RRR' के जरिए दुनियाभर में अपनी पहचान बनाने वाले जूनियर एनटीआर आज सिनेमा जगत का एक बड़ा नाम हैं। अपनी दमदार एक्टिंग, बेहतरीन डांस और कड़क डॉयलाग डिलिवरी के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है। साउथ से लेकर ग्लोबल मंच तक, उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स और शानदार उपलब्धियां दर्ज हैं। एनटीआर 43 साल के हो गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं पर।

#1 मुख्य अभिनेता के रूप में पहली ही फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार "जूनियर एनटीआर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत महज 8 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्होंने तेलुगू ऐतिहासिक फिल्म 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद साल 1996 में आई पौराणिक फिल्म 'रामायणम' में उन्होंने मुख्य अभिनेता (लीड रोल) के तौर पर काम किया, जिसका निर्देशन गुन्नाशेखर ने किया था। इस बेहतरीन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था।

#2 आंध्र प्रदेश सरकार ने जब एनटीआर को दिया ये बड़ा सम्मान साल 2002 एनटीआर के करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस साल आई उनकी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'आदि' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में एनटीआर ने अपनी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित 'नंदी स्पेशल जूरी अवॉर्ड' से सम्मानित किया, जिसने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं की कतार में खड़ा कर दिया।

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#3 राजामौली की फिल्म के लिए बदली काया और जीता पहला फिल्मफेयर साल 2007 में एनटीआर ने दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली के साथ फिल्म 'यमदोंगा' के लिए हाथ मिलाया। इस फिल्म के किरदार में ढलने के लिए उन्होंने अपना वजन बहुत कम किया और एक हैरान कर देने वाला शारीरिक बदलाव किया। पर्दे पर उनके इस नए लुक और शानदार अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को दीवाना बना दिया। इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए एनटीआर ने अपने करियर का पहला 'फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर- तेलुगू' पुरस्कार अपने नाम किया।

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#4 जापान तक फैला है जलवा एनटीआर की कामयाबी का सफर यहीं नहीं रुका, उन्होंने फिल्म 'नान्नाकु प्रेमाथो' में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए एक बार फिर बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी धमाका किया और साल 2017 में रियलिटी शो 'बिग बॉस तेलुगू' के पहले सीजन की मेजबानी कर TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एनटीआर की फिल्म 'बादशाह' जापान के एक फिल्म फेस्टिवल में नामांकित हुई थी, जिसके बाद से जापान में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है।

#5 ...जब हॉलीवुड में भी बजा जूनियर एनटीआर का डंका साल 2022 में एनटीआर और राजामौली की जोड़ी ने 'RRR' के जरिए इतिहास रच दिया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से बनी, जिसने दुनियाभर में 1,132 करोड़ से ज्यादा की छप्परफाड़ कमाई की। इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते। फिल्म के सुपरहिट गाने 'नाटू नाटू' ने ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया।