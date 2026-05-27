अक्षय कुमार-अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' को 29 मई से इस OTT पर फ्री में देखें

'जॉली LLB 3' ने दुनिया भर में कमाए इतने करोड़ रुपये

असल जिंदगी के जमीन विवादों से प्रेरणा लेकर बनी यह फिल्म दो वकील प्रतिद्वंद्वियों की कहानी है। अक्षय इसमें चालाक, लेकिन थोड़े संदिग्ध चरित्र वाले जगदीश्वर मिश्रा का किरदार निभाते हैं, वहीं अरशद अपने आदर्शवादी किरदार जगदीश त्यागी के रूप में फिर से नजर आ रहे हैं।

ये दोनों एक बड़े जमीन विवाद में उलझ जाते हैं, जिसमें एक ताकतवर उद्योगपति (गजराज राव) की अहम भूमिका है। फिल्म में सौरभ शुक्ला ने जज त्रिपाठी का दमदार रोल निभाया है, साथ ही अमृता राव और हुमा कुरैशी भी अहम किरदारों में हैं।

इस फिल्म ने दुनिया भर में 171.64 करोड़ रुपये की शानदार बॉक्स ऑफिस कमाई की है।