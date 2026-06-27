मलयालम सिनेमा से दुखद खबर, दिवंगत लेखक जॉन पॉल की पत्नी आयशा एलिजाबेथ का निधन मनोरंजन Jun 27, 2026

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मलयालम सिनेमा के जाने-माने और दिग्गज पटकथा लेखक स्वर्गीय जॉन पॉल की पत्नी आयशा एलिजाबेथ जॉन का निधन हो गया है। वो 75 साल की थीं।

मिली जानकारी के अनुसार, आयशा एलिजाबेथ पिछले कुछ समय से बीमार थीं और उनका कोच्चि के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 27 जून को इसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से उनके परिवार और फिल्म जगत से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि उनके पति जॉन पॉल भी मलयालम सिनेमा के एक बहुत बड़े लेखक थे, जिनका पहले ही निधन हो चुका है।