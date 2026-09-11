जॉन अब्राहम और रिभु दासगुप्ता इस फिल्म में साथ आएंगे नजर
जॉन अब्राहम, रिभु दासगुप्ता के निर्देशन में बन रही एक अभी तक बेनाम थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं।
इसकी शूटिंग इसी सितंबर से लंदन में शुरू होगी। उनके किरदार से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की मानें तो यह किरदार जॉन को शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से चुनौती देगा।
'मारिया IPS' में जॉन का रूप बदल रहा
आने वाली इस थ्रिलर के अलावा, जॉन 'मारिया IPS' में भी व्यस्त हैं, जिसमें वह पुलिस ऑफसर राकेश मारिया के जीवन के अलग-अलग पड़ावों को पर्दे पर उतारेंगे।
इस भूमिका के लिए उन्होंने अपने शरीर में बड़े बदलाव किए हैं। जवान मारिया के लिए उन्होंने अपना वज़न बढ़ाया है, वहीं उम्रदराज मारिया के किरदार के लिए वह दुबले हुए हैं।
ऐसी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के साथ जॉन लगातार साबित कर रहे हैं कि वह एक कलाकार के तौर पर हमेशा खुद को चुनौती देना पसंद करते हैं।
जैसे ही दासगुप्ता की लंदन वाली फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, उससे जुड़ी और खबरें भी मिलेंगी।