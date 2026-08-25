'महाकाली' में हुई जितिन गुलति की धांसू एंट्री, निभाने वाले हैं बेहद खास किरदार

फिल्म 'महाकाली' में अक्षय असुरों के गुरु शुक्रचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी धर्म और अधर्म के बीच के टकराव पर आधारित है।

जितिन ने संकेत दिया है कि उनका किरदार कहानी को आगे बढ़ाने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। निर्देशक प्रशांत के विजन को लेकर भी वह बहुत उत्साहित हैं, खासकर 'हनु-मैन' देखने के बाद।

उन्होंने फिल्म में मजबूत किरदारों और भावनात्मक गहराई पर किए गए काम की जमकर तारीफ की है। यह पौराणिक एक्शन फिल्में पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक बड़ा अवसर होगा।