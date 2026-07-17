जिस्सू सेनगुप्ता 'बहुरूपी' में इंस्पेक्टर अयान बनकर मचाएंगे धमाल

जिस्सू सेनगुप्ता एक बार फिर पर्दे पर लौटे हैं। इस बार वह 'बहुरूपी' के सीक्वल 'बहुरूपी: द गोल्डन डाकू' में इंस्पेक्टर अयान बनर्जी का किरदार निभा रहे हैं।

निर्देशक नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी ('पोस्टो' और 'बाबा बेबी ओ' जैसी फिल्में बनाने वाले) के साथ जिस्सू दोबारा जुड़े हैं। रथ यात्रा के खास मौके पर फिल्म से जिस्सू का पहला लुक सामने आया।

इस लुक में वह पुलिस की वर्दी, एविएटर चश्मा और मोटरसाइकिल पर सवार, एक सख्त और दमदार अवतार में दिखे।

फैंस को उनके इस नए अंदाज की झलक मिल गई।