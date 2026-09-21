ओडिशा में अवैध केबल ऑपरेटर्स पर जियोस्टार का बड़ा एक्शन, FIR से मची हलचल

जियोस्टार ओडिशा में अवैध केबल टीवी री-ट्रांसमिशन रोकने के लिए अब बहुत सख्त हो गया है। इस मामले में कंपनी ने भद्रक और कंधमाल के स्थानीय ऑपरेटरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) कराई है।

इन ऑपरेटरों पर बिना अनुमति जियोस्टार चैनल ब्रॉडकास्ट करने का आरोप है। यह कदम राज्य में चल रहे अनधिकृत केबल नेटवर्क की पहचान करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, खासकर तब जब अनधिकृत एनालॉग ट्रांसमिशन को लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं।