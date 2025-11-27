'तेरे इश्क में' से पहले कृति सैनन इन फिल्मों से जीत चुकी हैं जनता का दिल

अभिनेत्री कृति सैनन बॉलीवुड की उन बेहतरीन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्होंने कई सुपरस्टार के साथ स्क्रीन साझा की है। फिलहाल वह अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर लोगों का ध्यान खींच रही हैं जिसमें उनके साथ सुपरस्टार धनुष हैं। फिल्म में कृति ऐसी रोमांटिक लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो उनके जुनून और आक्रामक प्यार को दर्शाता है। हालांकि, पहले भी उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी रोमांटिक फिल्मों के जरिए दर्शकों का फुल मनाेरंजन किया है।

#1 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' अभिनेता शाहिद कपूर के साथ कृति की रोमांटिक फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' पिछले साल 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कृति को पहली बार एक महिला रोबोट का किरदार निभाते हुए देखा गया था, जो इंसानी ख्वाहिशों को जानने और समझने में माहिर थी। फिल्म में शाहिद और कृति की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इसके गाने भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।

#2 'लुका छिपी' अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ कृति की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'लुका छिपी' 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी लिविंग रिलेशनशिप पर आधारित है। इसके जरिए निर्माताओं ने इस संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। कृति और कार्तिक की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में अपारशक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक और अल्का अमीन जैसे कलाकार भी शामिल थे। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशिन में बनी फिल्म 'लुका छिपी' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।