यौन उत्पीड़न के 6.5 मिलियन डॉलर के फैसले पर जर्मेन जैक्सन का विरोध, नाम बदलने का दिया हवाला
जर्मेन जैक्सन, जो जैक्सन 5 के पूर्व सदस्य हैं और 71 साल के हैं, 6.5 मिलियन डॉलर के अदालती फैसले का विरोध कर रहे हैं।
यह फैसला यौन उत्पीड़न के एक मामले में आया है, जिसमें उन्होंने मुकदमे का जवाब नहीं दिया था। उनका कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा उनके सार्वजनिक नाम से नहीं, बल्कि गलत नाम से दायर किया गया था।
उन्होंने बताया कि उनका कानूनी नाम जर्मेन लाजुआन जैक्सन है, जिसे उन्होंने 2013 में कैलिफोर्निया में कानूनी रूप से बदल लिया था। इसके साथ ही, उन्होंने रीटा बटलर बैरेट पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से भी इनकार किया है।
रीटा एकतरफा फैसले के जरिए मांग रही हैं मुआवजा
रीटा का आरोप है कि साल 1988 में जर्मेन ने उनके घर पर हमला किया था। उनका यह भी दावा है कि मोटाउन के संस्थापक बेरी गॉर्डी और कुछ अन्य लोगों ने जर्मेन के करियर को बचाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश भी की थी।
रीटा की टीम का कहना है कि उन्होंने जर्मेन को मुकदमे के बारे में सूचित करने के कई प्रयास किए, यहां तक कि पिछले साल लॉस एंजेलिस टाइम्स में विज्ञापन भी प्रकाशित करवाए थे।
चूंकि जर्मेन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अब रीटा एकतरफा फैसले के माध्यम से पूरा मुआवजा मांग रही हैं।