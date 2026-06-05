यौन उत्पीड़न के 6.5 मिलियन डॉलर के फैसले पर जर्मेन जैक्सन का विरोध, नाम बदलने का दिया हवाला मनोरंजन Jun 05, 2026

जर्मेन जैक्सन, जो जैक्सन 5 के पूर्व सदस्य हैं और 71 साल के हैं, 6.5 मिलियन डॉलर के अदालती फैसले का विरोध कर रहे हैं।

यह फैसला यौन उत्पीड़न के एक मामले में आया है, जिसमें उन्होंने मुकदमे का जवाब नहीं दिया था। उनका कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा उनके सार्वजनिक नाम से नहीं, बल्कि गलत नाम से दायर किया गया था।

उन्होंने बताया कि उनका कानूनी नाम जर्मेन लाजुआन जैक्सन है, जिसे उन्होंने 2013 में कैलिफोर्निया में कानूनी रूप से बदल लिया था। इसके साथ ही, उन्होंने रीटा बटलर बैरेट पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से भी इनकार किया है।