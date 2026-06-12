जेनिफर लॉरेंस का दोगुना धमाल, नई फिल्म में संभालेंगी अभिनय-निर्माण की कमान

फिल्म के बारे में जानिए सारी चीजें

मिशेल डी ब्रुइन, जिन्हें बोल्ड महिलाओं पर आधारित अपनी शानदार कॉमेडी के लिए जाना जाता है, वे इस फिल्म की कार्यकारी निर्माता का पद संभालेंगी।

जेनिफर लॉरेंस का एप्पल के साथ यह चौथा प्रोजेक्ट है। उन्होंने हाल ही में मार्टिन स्कोर्सेसे की एक ड्रामा फिल्म का काम पूरा किया है।

इससे पहले वह 'कॉजवे' और पीबॉडी पुरस्तार जीत चुकी फिल्म 'ब्रेड एंड रोजेस' में भी काम कर चुकी हैं।