प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो बनीं मिस यूनिवर्स 2026

मिस यूनिवर्स 2026 बनीं प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो, 116 सुंदरियों को पछाड़ जीता ताज

लेखन नेहा शर्मा 10:25 am Nov 25, 202610:25 am

क्या है खबर?

मिस यूनिवर्स 2026 को प्यूर्टो रिको की 27 वर्षीय जेनिफर बैरेटो के रूप में नई विजेता मिल गई है। 24 नवंबर को सैन जुआन में आयोजित प्रतियोगिता में 116 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया। जेनिफर ने सभी को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया। उन्हें मेक्सिको की पूर्व मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश ने ताज पहनाया। इस साल प्रतियोगिता का 75वां संस्करण था। जेनिफर ने 3,150 हीरों से जड़ा नया ताज पहना।